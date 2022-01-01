Росія вдарила ракетами по Києву
Сьогодні, 08:11
Сьогодні зранку, 26 червня, у Шевченківському районі міста Києва пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом”, – написав він.
В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.
Згодом він додав, що лікарі та рятувальники вже приїхали на місце інциденту. Він розповів, що спеціалісти евакуюють людей з двох будинків.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, що за попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що в області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом”, – написав він.
В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.
Згодом він додав, що лікарі та рятувальники вже приїхали на місце інциденту. Він розповів, що спеціалісти евакуюють людей з двох будинків.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, що за попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що в області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району.
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