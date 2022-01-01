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Росія вдарила ракетами по Києву

Росія вдарила ракетами по Києву
Сьогодні зранку, 26 червня, у Шевченківському районі міста Києва пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом”, – написав він.

В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

Згодом він додав, що лікарі та рятувальники вже приїхали на місце інциденту. Він розповів, що спеціалісти евакуюють людей з двох будинків.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, що за попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що в області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району.

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Теги: Росія, Україна, війна
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