Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, – Гайдай
Сьогодні, 06:00
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.
Про це повідомив Гайдай у Facebook.
"Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...
Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть", сказав Гайдай.
Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.
Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".
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Про це повідомив Гайдай у Facebook.
"Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...
Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть", сказав Гайдай.
Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.
Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".
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