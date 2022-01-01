Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, – Гайдай





Про це



"Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...



Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть", сказав Гайдай.



Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.



Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.Про це повідомив Гайдай у Facebook."Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть", сказав Гайдай.Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".

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