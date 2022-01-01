Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, – Гайдай

Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, – Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Про це повідомив Гайдай у Facebook.

"Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...

Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть", сказав Гайдай.

Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".

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Теги: Сєвєродонецьк, Гайдай, зруйнований
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