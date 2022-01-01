Чи можуть Україну позбавити статусу кандидата в ЄС: пояснення

Чи можуть Україну позбавити статусу кандидата в ЄС: пояснення
Україну не позбавлять статусу кандидата в Європейський союз у разі невиконання низки умов Єврокомісії.

Про це повідомляють в інтерв'ю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, яке транслювали в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Вона зазначила, що рішення, ухвалене Єврорадою, відмінне від рекомендації Єврокомісії. У ньому написано, що лідери ЄС надали Україні європерспективу та вирішили надати державі статус кандидата. При цьому вона додала, що статус кандидата ми отримали безумовно.

"Щодо семи умов. Рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього будуть визначатися подальші етапи, пов'язані з членством. Тобто ці сім умов не прив'язуються до того рішення, яке ми здобули", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в рішенні Євроради не йдеться про відкликання статусу кандидата у разі невиконання цих умов.

"Україна отримала статус кандидата і крапка", - додала Стефанішина.

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Теги: ЄС, Україна, позбавити статусу кандидата
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