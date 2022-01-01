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У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку. ОНОВЛЕНО

У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку. ОНОВЛЕНО
Вранці 26 червня, російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м.

Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей.
За попередніми даними, є постраждалі.

На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

Оновлено о 9.23.

З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва, у який влучила російська ракета, дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму. Про це повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів. Рятувальники провели евакуацію постраждалих у двох будинках. За попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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