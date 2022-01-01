У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку. ОНОВЛЕНО





Про це



Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.



26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.



На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м.



Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей.

За попередніми даними, є постраждалі.



На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.



Оновлено о 9.23.



З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва, у який влучила російська ракета, дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму. Про це повідомив Віталій Кличко.



Нагадаємо, сьогодні зранку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 26 червня, російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві.Про це повідомила пресслужба ДСНС України.Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м.Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей.За попередніми даними, є постраждалі.На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва, у який влучила російська ракета, дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму. Про це повідомив Віталій Кличко.Нагадаємо, сьогодні зранку у Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів. Рятувальники провели евакуацію постраждалих у двох будинках. За попередньою інформацією російські окупанти випустили по Києву та області 14 ракет.

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