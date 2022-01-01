Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків
Сьогодні, 09:36
Станом на ранок, 26 червня, втрати особового складу противника становлять приблизно 34 850 осіб.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1532 (+21) од,
бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,
артилерійських систем - 764 (+0) од,
РСЗВ - 243 (+2) од,
засоби ППО - 99 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
крилаті ракети - 139 (+2),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,
спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1532 (+21) од,
бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,
артилерійських систем - 764 (+0) од,
РСЗВ - 243 (+2) од,
засоби ППО - 99 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
крилаті ракети - 139 (+2),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,
спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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