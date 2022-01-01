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Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків

Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків
Станом на ранок, 26 червня, втрати особового складу противника становлять приблизно 34 850 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,

артилерійських систем - 764 (+0) од,

РСЗВ - 243 (+2) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),

крилаті ракети - 139 (+2),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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