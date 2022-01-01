Росія втратила у війні 34850 солдат та 217 літаків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,



танків - 1532 (+21) од,



бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,



артилерійських систем - 764 (+0) од,



РСЗВ - 243 (+2) од,



засоби ППО - 99 (+0) од,



літаків - 217 (+0) од,



гелікоптерів - 184 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),



крилаті ракети - 139 (+2),



кораблі /катери - 14 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,



спеціальна техніка - 60 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок, 26 червня, втрати особового складу противника становлять приблизно 34 850 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,танків - 1532 (+21) од,бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,артилерійських систем - 764 (+0) од,РСЗВ - 243 (+2) од,засоби ППО - 99 (+0) од,літаків - 217 (+0) од,гелікоптерів - 184 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),крилаті ракети - 139 (+2),кораблі /катери - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,спеціальна техніка - 60 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

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