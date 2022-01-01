Мало відпочивальників і напівпорожні садиби: як розпочався туристичний сезон на Світязі





Про це розповів Сергій Карпук. Через повномасштабну війну в громаді запровадили додаткові заходи безпеки.



Торік упродовж літа на Шацьких озерах було понад 200 тисяч відпочивальників. Цього сезону в громаді сподіваються, що на Світязь приїде хоча б до 100 тисяч туристів.



Власники садиб та баз чекають на туристів



Власники садиб та баз відпочинку на Шацьких озерах чекають туристів. Поблизу озера Світязь здає декілька кімнат Зоя Савонік. Каже: людей у неї ще не було, ціни на житло не піднімали.



"Готуємося, ще не відкривалися. В першу чергу залежить від умов, від війни, від погоди, але погода грає не дуже велику роль, головне війна", – говорить власниця садиби.



Як розповів працівник однієї із баз відпочинку Дмитро Курилюк, туристів менше через малу відстань до кордону із Білоруссю.



"Порівняно із попередніми роками, то дуже мало туристів, з такою ситуацією, що в країні... Надіємося, що таки буде сезон", – додав працівник бази відпочинку, яка нині теж напівпорожня.



Повноводне озеро і порожні пляжі



На пляжах найбільшого та найглибшого озера в Україні – майже порожньо. Поруч з водою можна зустріти поодиноких відпочивальників чи компанії.



Волинянка Софія Марчук відпочиває на озері разом із дворічним сином. Жінка каже: не здивувалася, коли побачила Світязь напівпорожнім. "З війною то не те, що було раніше, зараз люди не їдуть так відпочивати", – говорить туристка.



Киянин Ігор – військовослужбовець. Приїхав на Світязь разом із родиною, щоб перепочити між ротаціями.



На озері, каже чоловік, йому сподобалося. "Середня температура, не скажу, що дуже тепла, але й не холодна, цілком нормальний сезон", – додав чоловік.



Заходи безпеки для туристів



Через повномасштабну війну і близькість кордону із Білоруссю в Шацькій громаді були змушені змінити правила відпочинку для туристів та запровадити додаткові заходи безпеки.



Зі слів селищного голови, до патрулювання в громаді залучили додаткові сили поліції та військових. "Для підприємців графік роботи до 22:00 лише, без гучної музики, без розважальних заходів.Громадські місця, які приймають відвідувачів повинні забезпечити безпеку, але в нашому регіоні їх дуже мало, бо висока кількість поверхневих вод, не пристосованість торговельних місць, це вказує на те, що в нас укриттів дуже мало", – розповів Сергій Карпук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон 2022 у Шацькій громаді зараз не активний. Відпочивальників в рази менше, ніж зазвичай.Про це розповів Суспільному селищний голова. Через повномасштабну війну в громаді запровадили додаткові заходи безпеки.Торік упродовж літа на Шацьких озерах було понад 200 тисяч відпочивальників. Цього сезону в громаді сподіваються, що на Світязь приїде хоча б до 100 тисяч туристів.Власники садиб та баз відпочинку на Шацьких озерах чекають туристів. Поблизу озера Світязь здає декілька кімнат. Каже: людей у неї ще не було, ціни на житло не піднімали."Готуємося, ще не відкривалися. В першу чергу залежить від умов, від війни, від погоди, але погода грає не дуже велику роль, головне війна", – говорить власниця садиби.Як розповів працівник однієї із баз відпочинку, туристів менше через малу відстань до кордону із Білоруссю."Порівняно із попередніми роками, то дуже мало туристів, з такою ситуацією, що в країні... Надіємося, що таки буде сезон", – додав працівник бази відпочинку, яка нині теж напівпорожня.На пляжах найбільшого та найглибшого озера в Україні – майже порожньо. Поруч з водою можна зустріти поодиноких відпочивальників чи компанії.Волинянкавідпочиває на озері разом із дворічним сином. Жінка каже: не здивувалася, коли побачила Світязь напівпорожнім. "З війною то не те, що було раніше, зараз люди не їдуть так відпочивати", – говорить туристка.Киянин– військовослужбовець. Приїхав на Світязь разом із родиною, щоб перепочити між ротаціями.На озері, каже чоловік, йому сподобалося. "Середня температура, не скажу, що дуже тепла, але й не холодна, цілком нормальний сезон", – додав чоловік.Через повномасштабну війну і близькість кордону із Білоруссю в Шацькій громаді були змушені змінити правила відпочинку для туристів та запровадити додаткові заходи безпеки.Зі слів селищного голови, до патрулювання в громаді залучили додаткові сили поліції та військових. "Для підприємців графік роботи до 22:00 лише, без гучної музики, без розважальних заходів.Громадські місця, які приймають відвідувачів повинні забезпечити безпеку, але в нашому регіоні їх дуже мало, бо висока кількість поверхневих вод, не пристосованість торговельних місць, це вказує на те, що в нас укриттів дуже мало", – розповів Сергій Карпук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію