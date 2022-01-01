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Внаслідок удару російських ракет по околицях Черкас загинула людина

Внаслідок удару російських ракет по околицях Черкас загинула людина
У Черкасах 26 червня пролунало два вибухи. Внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, дані станом на 14:20.

"Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 26 червня, у Києві у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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