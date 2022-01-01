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«Жодного дня без ударів»: з 24 лютого на Харківщині від окупантів постраждали понад 4 тисячі житлових будинків, — ОВА

«Жодного дня без ударів»: з 24 лютого на Харківщині від окупантів постраждали понад 4 тисячі житлових будинків, — ОВА
З 24 лютого в Харківській області не було жодного дня без обстрілів окупантів. Відтоді вони пошкодили або зруйнували у регіоні 4019 житлових будинків.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба ОВА у коментарі Громадському.

Крім того, росіяни на Харківщині пошкодили або зруйнували 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури і 12 промислових підприємств.

«Усі ми бачили наслідки нічних ударів: зруйновані будинки та заклад медицини, пожежі та кількаметрові вирви від ракет. Ворог б’є з реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об‘єктах... Жодного дня не минуло без ударів окупантів по Харківщині!» — каже Синєгубов.

Яка ситуація в Харківській області?

Окупанти не припиняють активно обстрілювати Харківщину, вбиваючи цивільних. Наприклад, лише за добу 22 червня внаслідок російських обстрілів у регіоні загинули 10 мирних мешканців, ще 10 дістали поранення. А за день до того загинули 15 цивільних і ще 16 отримали поранення.

Генштаб ЗСУ зранку 26 червня звітував, що на Харківському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони 15 населених пунктів, зокрема Харкова.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня заявляв, що окупаційні війська знову накопичують бойову міць, щоб здійснити повторну атаку в бік Харкова. У Міноборони зазначали, що окупанти значно посилили обстріли Харківщини, щоб не дати ЗСУ вийти до держкордону — українські військовослужбовці у межах контрнаступу майже дійшли до державного кордону з росією в Харківській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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