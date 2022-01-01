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На Волині придбали автомобіль, який передадуть бійцям на передову

На Волині придбали автомобіль, який передадуть бійцям на передову
За кошти, зібрані на благодійному марафоні в Павлівці на Володимирщині, придбали автомобіль, який передадуть бійцям на передову.

Про це повідомляє БУГ.

За кошти, зібрані на благодійному марафоні в Павлівці, волонтери придбали автомобіль для бійців, які наразі захищають рідну країну в гарячих місцях бойових дій.

Нагадаємо, на благодійному заході, який нещодавно провели в Павлівці, активісти зібрали на потреби ЗСУ понад 39 тисяч гривень. Частину цих коштів віддали луцьким волонтерам на придбання автівки військовим. Її вже купили і на днях відправлять на передову. А ще частину грошей хочуть спрямувати на покупку тепловізора.

Про це розповіла активна волонтерка, жителька села Жашковичі, Тетяна Грицюк, яка й організувала марафон в Павлівці.

За її словами, поспілкувавшись із бійцями, стало зрозуміло, що їм наразі першочергово потрібні автомобілі й тепловізори. Тож вирішила придбати саме їх. Однак, отриманих на марафоні коштів на придбання автівки не вистачило. А в луцьких волонтерів, з яким Тетяна співпрацює, саме не вистачало частини грошей на автомобіль. Тож вона вирішила додати їх. Аби спільними зусиллями придбати для ЗСУ хоча б один транспортний засіб.

“Бійцям дуже потрібні автомобілі. Адже на війні вони постійно попадають під обстріли й нищаться. А повсякчас треба перевозити поранених, зброю, військове спорядження, амуніцію, техніку й інші необхідні речі. Тепловізори теж дуже потрібні. З марафону лишилися ще кошти, то я хочу його купити. Однак, сума поки недостатня. Потрібно ще дозбирати”, – зазначила волонтерка.

Тож вже цими днями на передову поїде автівка, до придбання якої долучилися і жителі Павлівської громади. Її волонтери вщент загрузять продуктами, амуніцією та іншими, вкрай необхідними для бійців речами.

Окрім цього, Тетяна закликає допомагати бійцям і усіх свідомих й небайдужих українців. Адже, згрупувавшись, ми пришвидшимо перемогу України в цій жорстокій війні.

Так, за її словами, допомоги потребують поранені військові, які зараз знаходяться в лікарнях Володимира і Луцька. Їм потрібний одяг: майки, фудболки, труси носки і шльопанці, та засоби гігієни: мило, шампунь, зубна паста, зубні щітки, крем до і після гоління, станочки для гоління, вологі і сухі серветки.

“Там знаходяться хлопці з різних регіонів України. Допомогти їм може кожний. Навіть по можливості принести в лікарню ці речі. Дивлячись на поранених, порівняйте умови, можливості і задумайтеся, що сьогодні ви можете зробити для подяки, тим хто вас захищає”, – наголосила волонтерка.

Кошти для придбання найнеобхідніших речей військовим на передову, зокрема й тепловізора, можна перерахувати за реквізитами:

Карта МоноБанку: 5375 4141 0895 4560 – Тетяна Грицюк.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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