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Росія змінила стратегію при обстрілах України: у МВС розкрили деталі

Росія змінила стратегію при обстрілах України: у МВС розкрили деталі
Російські окупанти змінили стратегію ракетних ударів по території України.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише УНІАН.

"Росія змінила стратегію обстрілів, вони масово обстрілюють українські міста. Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз десятки. Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно впоратися з ними. Ракети, що запускаються, розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тис.км. тому їх важко збивати", - пояснив Денисенко.

За його словами, у ворога достатньо запасів старої радянської техніки.

"Ці ракети не точні та призначалися для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво "калібрів" і високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо", - зазначив Денисенко.


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Теги: Росія, Україна, війна
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