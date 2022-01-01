Поблизу Луцька небайдужі люди допомогли затримати нетверезого водія

Поблизу Луцька небайдужі люди допомогли затримати нетверезого водія
Небайдужі громадяни повідомили у поліцію про нетверезого керманича.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора ввечері, 25 червня, патрульним повідомили про водія Toyota Land Cruiser, який, зі слів заявника, рухався в бік села Зміїнець у стані сп'яніння.

Патрульні виявили вказаний транспортний засіб, також на місці були й небайдужі громадяни.

У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2,07 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.

Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.
Поблизу Луцька небайдужі люди допомогли затримати нетверезого водія

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Теги: Волинь, водій, патрульні
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