Поблизу Луцька небайдужі люди допомогли затримати нетверезого водія
Сьогодні, 17:32
Небайдужі громадяни повідомили у поліцію про нетверезого керманича.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора ввечері, 25 червня, патрульним повідомили про водія Toyota Land Cruiser, який, зі слів заявника, рухався в бік села Зміїнець у стані сп'яніння.
Патрульні виявили вказаний транспортний засіб, також на місці були й небайдужі громадяни.
У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2,07 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора ввечері, 25 червня, патрульним повідомили про водія Toyota Land Cruiser, який, зі слів заявника, рухався в бік села Зміїнець у стані сп'яніння.
Патрульні виявили вказаний транспортний засіб, також на місці були й небайдужі громадяни.
У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2,07 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.
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