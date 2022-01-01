«Ядерний тероризм»: зафіксували, як російська ракета «критично низько» пролетіла над Південноукраїнською АЕС
Сьогодні, 19:28
Зранку 26 червня на критично низькій відстані над Південноукраїнською АЕС, що розташовується у Миколаївській області, зафіксували проліт російської ракети.
Про це повідомляє «Енергоатом», пище Громадське.
Російська ракета пролетіла над ПАЕС близько 6 ранку із півдня на північ України. Ймовірно, окупанти цілилися у Київ, де з самого ранку лунали вибухи.
«Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки та може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», — зазначили в «Енергоатомі».
Нагадаємо, що 26 червня Росія вдарила ракетами по Києву.
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Про це повідомляє «Енергоатом», пище Громадське.
Російська ракета пролетіла над ПАЕС близько 6 ранку із півдня на північ України. Ймовірно, окупанти цілилися у Київ, де з самого ранку лунали вибухи.
«Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки та може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», — зазначили в «Енергоатомі».
Нагадаємо, що 26 червня Росія вдарила ракетами по Києву.
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