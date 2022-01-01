«Ядерний тероризм»: зафіксували, як російська ракета «критично низько» пролетіла над Південноукраїнською АЕС





Про це повідомляє «Енергоатом», пище



Російська ракета пролетіла над ПАЕС близько 6 ранку із півдня на північ України. Ймовірно, окупанти цілилися у Київ, де з самого ранку лунали вибухи.



«Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки та може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», — зазначили в «Енергоатомі».



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 26 червня на критично низькій відстані над Південноукраїнською АЕС, що розташовується у Миколаївській області, зафіксували проліт російської ракети.Про це повідомляє «Енергоатом», пище Громадське Російська ракета пролетіла над ПАЕС близько 6 ранку із півдня на північ України. Ймовірно, окупанти цілилися у Київ, де з самого ранку лунали вибухи.«Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки та може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», — зазначили в «Енергоатомі».Нагадаємо, що 26 червня Росія вдарила ракетами по Києву

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