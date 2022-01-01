Погода на завтра, 27 червня, у Луцьку

Погода на завтра, 27 червня, у Луцьку
27 червня вдень і ввечері небо у Луцьку буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 17°С до 29°С.

Народний прогноз погоди: 27 червня відзначається день пам'яті святого пророка Єлисея. Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім неділь негоди. Прогнозувати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці - вночі може бути гроза.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк
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