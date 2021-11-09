З 1 липня українці в Польщі не зможуть їздити безкоштовно поїздами





Про це повідомляє



Зазначається, що до 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на східному кордоні Польщі, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.



До кінця червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.



"Останні місяці підтвердили важливість PKP Intercity як національного пасажирського перевізника. У найкоротші терміни було забезпечено рухомий склад, і сотні працівників були залучені для прийому першої хвилі біженців. Цей час довів, що залізниця – це засіб пересування, на який можна покластися – як щодня, так і в кризових ситуаціях", – наголосив перевізник.



PKP Intercity нагадав, що для біженців з України існує спеціальна гаряча лінія українською мовою для громадян України, які хочуть отримати інформацію рідною мовою про розклад руху поїздів та інші пасажирські теми.



У Польщі наразі проживають понад чотири мільйони біженців з України, переважно жінки з дітьми і люди похилого віку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польський залізничний перевізник PKP Intercity з 1 липня перестає надавати безкоштовні квитки біженцям з України.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу PKP Intercity.Зазначається, що до 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на східному кордоні Польщі, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.До кінця червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйона громадян України."Останні місяці підтвердили важливість PKP Intercity як національного пасажирського перевізника. У найкоротші терміни було забезпечено рухомий склад, і сотні працівників були залучені для прийому першої хвилі біженців. Цей час довів, що залізниця – це засіб пересування, на який можна покластися – як щодня, так і в кризових ситуаціях", – наголосив перевізник.PKP Intercity нагадав, що для біженців з України існує спеціальна гаряча лінія українською мовою для громадян України, які хочуть отримати інформацію рідною мовою про розклад руху поїздів та інші пасажирські теми.У Польщі наразі проживають понад чотири мільйони біженців з України, переважно жінки з дітьми і люди похилого віку.

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