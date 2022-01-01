Портрети захисників Маріуполя та автомобіль для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 26 червня

у щоденній рубриці нагадує читачам про найдобріші новини цього дня, 26 червня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,танків - 1532 (+21) од,бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,артилерійських систем - 764 (+0) од,РСЗВ - 243 (+2) од,засоби ППО - 99 (+0) од,літаків - 217 (+0) од,гелікоптерів - 184 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),крилаті ракети - 139 (+2),кораблі /катери - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,спеціальна техніка - 60 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.Луцька художницямалює портрети українських воїнів-захисників Маріуполя. Бійців, які утримували позиції на "Азовсталі", попри цілодобове бомбардування заводу росіянами.Зі слів дівчини, першою із захисників, кого намалювала, була бійчиня з позивним "Пташка"."Той весь біль за Маріуполь я вирішила передати на папір, цим самим намалювавши обличчя Маріуполя, обличчя Азовсталі. Надихнула "Пташка", її спів. Спершу я намалювала її, а далі всіх героїв, які там знаходились", – говорить художниця.Нині авторка працює вже над третьою картиною "Обличчя Маріуполя". Окрім захисників "Азовсталі" малює портрети українських воїнів, які зараз боронять Україну в різних гарячих точках держави.За кошти, зібрані на благодійному марафоні в Павлівці Володимир-Волинського району, волонтери придбали автомобіль для бійців, які наразі захищають рідну країну в гарячих місцях бойових дій.Активісти зібрали на потреби ЗСУ понад 39 тисяч гривень. Частину цих коштів віддали луцьким волонтерам на придбання автівки військовим. Її вже купили і на днях відправлять на передову. А ще частину грошей хочуть спрямувати на покупку тепловізора.Військовий з так званої «ДНР» розповідає, що їхній підрозділ «розбили в пух і прах».Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.«Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали прочуханки. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили», - розповідає окупант.У низці країн світу організували міжнародні мітинги на підтримку захисників «Азовсталі». 26 червня відбувся перший день заходів.Асоціація родин захисників маріуполя подякувала кожному, хто висловив підтримку українським військовим.«Ми впевнені, що лише разом зможемо перемогти у цій боротьбі за захисників "Азовсталі", а наші герої після повернення будуть вражені, дізнавшись, скільки людей їх підтримували в цю лиху годину», — йдеться у повідомленні.