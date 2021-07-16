У Луцьку двоє підлітків намагалися покінчити з життям

У Луцьку двоє підлітків намагалися покінчити з життям
У Луцьку двоє підлітків – 17-річний лучанин та 14-річна жителька Підгаєць – намагалися вчинити самогубство. Інцидент трапився надвечір у неділю, 26 червня.

Про це пише «Конкурент».

За словами очевидців, старший чоловік, ймовірний свідок інциденту, витягнув з-під мосту дівчину, у якої були пошкрябані руки, і передав поліцейським. У той час інший поліцейський спустився під міст, аби дістати хлопця.

Інформацію підтвердила інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.

З її слів, близько 19 години на лінію «102» надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медзакладу доставлено дітей з різаними ранами.

«Встановлено, що підлітки намагалися покінчити з життям, але, на щастя, їм завадили», – прокоментувала Балдич.

Причини інциденту наразі поліцейські встановлюють.

Після огляду лікарів неповнолітні були відпущені додому, загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

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Теги: Луцьк, підлітки, покінчити з життям
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