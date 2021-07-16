У Луцьку двоє підлітків намагалися покінчити з життям





Про це пише



За словами очевидців, старший чоловік, ймовірний свідок інциденту, витягнув з-під мосту дівчину, у якої були пошкрябані руки, і передав поліцейським. У той час інший поліцейський спустився під міст, аби дістати хлопця.



Інформацію підтвердила інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.



З її слів, близько 19 години на лінію «102» надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медзакладу доставлено дітей з різаними ранами.



«Встановлено, що підлітки намагалися покінчити з життям, але, на щастя, їм завадили», – прокоментувала Балдич.



Причини інциденту наразі поліцейські встановлюють.



Після огляду лікарів неповнолітні були відпущені додому, загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку двоє підлітків – 17-річний лучанин та 14-річна жителька Підгаєць – намагалися вчинити самогубство. Інцидент трапився надвечір у неділю, 26 червня.Про це пише «Конкурент». За словами очевидців, старший чоловік, ймовірний свідок інциденту, витягнув з-під мосту дівчину, у якої були пошкрябані руки, і передав поліцейським. У той час інший поліцейський спустився під міст, аби дістати хлопця.Інформацію підтвердила інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції ВолиніЗ її слів, близько 19 години на лінію «102» надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медзакладу доставлено дітей з різаними ранами.«Встановлено, що підлітки намагалися покінчити з життям, але, на щастя, їм завадили», – прокоментувала Балдич.Причини інциденту наразі поліцейські встановлюють.Після огляду лікарів неповнолітні були відпущені додому, загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

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