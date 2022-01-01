В Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52
Сьогодні, 03:00
В Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з ПЗРК "Ігла".
"Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з ПЗРК "Ігла".
"Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.
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