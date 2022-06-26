G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ

G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ
Країни «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Росії.

Про це повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на видання Bloomberg.

ЗМІ з посиланням на проєкт підсумкової заяви саміту G7 у Баварії зазначає, що йдеться про різні види допомоги.

«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно», - йдеться у тексті проєкту заяви.

Bloomberg підкреслює, що це формулювання є важливим, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина та Франція раніше натякали на можливість переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Також країни «Великої сімки» розуміють, що час дешевих вуглеводнів із Росії минув, і слід адаптуватися та переходити на зелену енергетику, повідомив в інтерв'ю для CNN прем'єр Британії Борис Джонсон.

«Я думаю, що тут на G7... ми всі усвідомлюємо, що вечірка вуглеводнів із Росії закінчилася. Усі шукають шляхи адаптації. У короткостроковій перспективі ми маємо знайти вуглеводні десь ще», - зазначив він.

За його словами, у довгостроковій перспективі партнери мають разом працювати над пошуками рішень у зеленій енергетиці.

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Теги: G7, допомога, підтримка, Україна
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