G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ





Про це



ЗМІ з посиланням на проєкт підсумкової заяви саміту G7 у Баварії зазначає, що йдеться про різні види допомоги.



«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно», - йдеться у тексті проєкту заяви.



Bloomberg підкреслює, що це формулювання є важливим, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина та Франція раніше натякали на можливість переговорів щодо припинення вогню в Україні.



Також країни «Великої сімки» розуміють, що час дешевих вуглеводнів із Росії минув, і слід адаптуватися та переходити на зелену енергетику, повідомив в інтерв'ю для CNN прем'єр Британії Борис Джонсон.



«Я думаю, що тут на G7... ми всі усвідомлюємо, що вечірка вуглеводнів із Росії закінчилася. Усі шукають шляхи адаптації. У короткостроковій перспективі ми маємо знайти вуглеводні десь ще», - зазначив він.



За його словами, у довгостроковій перспективі партнери мають разом працювати над пошуками рішень у зеленій енергетиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни «Великої сімки» візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Росії.Про це повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на видання Bloomberg.ЗМІ з посиланням на проєкт підсумкової заяви саміту G7 у Баварії зазначає, що йдеться про різні види допомоги.«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно», - йдеться у тексті проєкту заяви.Bloomberg підкреслює, що це формулювання є важливим, тому що країни НАТО стурбовані затягуванням війни, а Німеччина та Франція раніше натякали на можливість переговорів щодо припинення вогню в Україні.Також країни «Великої сімки» розуміють, що час дешевих вуглеводнів із Росії минув, і слід адаптуватися та переходити на зелену енергетику, повідомив в інтерв'ю для CNN прем'єр Британії«Я думаю, що тут на G7... ми всі усвідомлюємо, що вечірка вуглеводнів із Росії закінчилася. Усі шукають шляхи адаптації. У короткостроковій перспективі ми маємо знайти вуглеводні десь ще», - зазначив він.За його словами, у довгостроковій перспективі партнери мають разом працювати над пошуками рішень у зеленій енергетиці.

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