«Волинський фаберже» створив нову роботу для ЗСУ з посланням

Анатолій Бойко з міста Володимира створив новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.



Про це розповів майстер



З його слів, роботу виконав на честь усіх захисників і захисниць, добровольців і військовослужбовців, котрі боронять Україну від російських окупантів.



На верхній шкаралупі, каже Анатолій Бойко, можна прочитати зашифроване послання "Слава ЗСУ". Нижня шкаралупа розрізана на дві частини: на лівій півсфері викарбуваний рунічний символ миру та захисту, на правій – символ Мати-берегині.



Основа композиції – це п'ять різьблених шкаралуп із гусячих яєць різного розміру, змайстрованих у техніці "обробка металом по яєчній шкаралупі". Уся робота розташована на підставці з ювелірної смоли з бурштиновою крихтою.



Як зазначив волинянин, нині працювати, як раніше, не вдається, оскільки багатьох компонентів для створення екземпляра з яєчних шкаралуп, немає в наявності в Україні. Каже: замовляти за кордоном виходить дуже дорого, тому використовує залишки матеріалів, які замовляв раніше.



Анатолій Бойко зазначив, що наразі працює над колекцією робіт на військову тематику. "Ще одна робота зараз у розробці, працюю над нею тижнями. Там досить серйозна комбінація. В центрі буде осколок від "Смерчу" чи "Урагану"... Символічна робота", – додав митець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський митецьз міста Володимира створив новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.Про це розповів майстер Суспільному З його слів, роботу виконав на честь усіх захисників і захисниць, добровольців і військовослужбовців, котрі боронять Україну від російських окупантів.На верхній шкаралупі, каже Анатолій Бойко, можна прочитати зашифроване послання "Слава ЗСУ". Нижня шкаралупа розрізана на дві частини: на лівій півсфері викарбуваний рунічний символ миру та захисту, на правій – символ Мати-берегині.Основа композиції – це п'ять різьблених шкаралуп із гусячих яєць різного розміру, змайстрованих у техніці "обробка металом по яєчній шкаралупі". Уся робота розташована на підставці з ювелірної смоли з бурштиновою крихтою.Як зазначив волинянин, нині працювати, як раніше, не вдається, оскільки багатьох компонентів для створення екземпляра з яєчних шкаралуп, немає в наявності в Україні. Каже: замовляти за кордоном виходить дуже дорого, тому використовує залишки матеріалів, які замовляв раніше.Анатолій Бойко зазначив, що наразі працює над колекцією робіт на військову тематику. "Ще одна робота зараз у розробці, працюю над нею тижнями. Там досить серйозна комбінація. В центрі буде осколок від "Смерчу" чи "Урагану"... Символічна робота", – додав митець.

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