У Маріуполі є напівзруйнована багатоповерхівка, де живуть люди





Відео він



«...Відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі, на Лівобережжі. Сусідня квартира, стіна в стіну з моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди. Без електрики, світла і надії на переселення. Живуть у тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилось життя в місті», - написав Андрющенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі зруйнованої квартири його будинку на Лівобережжі, де досі живуть люди.Відео він оприлюднив у Телеграмі.«...Відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі, на Лівобережжі. Сусідня квартира, стіна в стіну з моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди. Без електрики, світла і надії на переселення. Живуть у тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилось життя в місті», - написав Андрющенко.

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