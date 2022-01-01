У Маріуполі є напівзруйнована багатоповерхівка, де живуть люди

У Маріуполі є напівзруйнована багатоповерхівка, де живуть люди
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі зруйнованої квартири його будинку на Лівобережжі, де досі живуть люди.

Відео він оприлюднив у Телеграмі.

«...Відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі, на Лівобережжі. Сусідня квартира, стіна в стіну з моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди. Без електрики, світла і надії на переселення. Живуть у тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилось життя в місті», - написав Андрющенко.


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Теги: Маріуполь
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