Скільки українського зерна вкрали російські окупанти

Скільки українського зерна вкрали російські окупанти
За підрахунками урядовців, окупанти вивезли з тимчасово захоплених українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив в інтерв’ю “Крим.Реалії” перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише ТСН.

Від початку повномасштабної війни російські окупанти вивезли з України майже третину зерна, яке зберігалося на захоплених територіях.

Урядовець навів дані елеваторних реєстрів, відповідно до яких, на окупованих територіях зберігали близько півтора мільйона тонн зерна.

“Ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації”, — сказав він.

Висоцький також оприлюднив дані Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), за якими збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 мільярда. Таким чином, за його словами, “Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру”.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зерно, Росія, вкрали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинський фаберже» створив нову роботу для ЗСУ з посланням
Сьогодні, 06:50
Скільки українського зерна вкрали російські окупанти
Сьогодні, 05:47
G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ
Сьогодні, 04:35
В Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52
Сьогодні, 03:00
Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
Сьогодні, 01:22
Схожі новини
Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим
08 червень, 02:14
Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, – посол України Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, – посол України
03 червень, 13:15
Росія вивезла у Сирію вже приблизно 100 тисяч тонн української пшениці Росія вивезла у Сирію вже приблизно 100 тисяч тонн української пшениці
03 червень, 11:22
Обстріли Харківщини: загинули двоє людей Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
Сьогодні, 01:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинський фаберже» створив нову роботу для ЗСУ з посланням
Сьогодні, 06:50
 0
Скільки українського зерна вкрали російські окупанти
Сьогодні, 05:47
 0
G7 візьме зобов'язання щодо безстрокової підтримки України, – ЗМІ
Сьогодні, 04:35
 0
В Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52
Сьогодні, 03:00
 0
Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
Сьогодні, 01:22
 0
Медіа
відео
1/8