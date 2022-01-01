Скільки українського зерна вкрали російські окупанти
Сьогодні, 05:47
За підрахунками урядовців, окупанти вивезли з тимчасово захоплених українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Про це повідомив в інтерв’ю “Крим.Реалії” перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише ТСН.
Від початку повномасштабної війни російські окупанти вивезли з України майже третину зерна, яке зберігалося на захоплених територіях.
Урядовець навів дані елеваторних реєстрів, відповідно до яких, на окупованих територіях зберігали близько півтора мільйона тонн зерна.
“Ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації”, — сказав він.
Висоцький також оприлюднив дані Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), за якими збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 мільярда. Таким чином, за його словами, “Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру”.
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Про це повідомив в інтерв’ю “Крим.Реалії” перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише ТСН.
Від початку повномасштабної війни російські окупанти вивезли з України майже третину зерна, яке зберігалося на захоплених територіях.
Урядовець навів дані елеваторних реєстрів, відповідно до яких, на окупованих територіях зберігали близько півтора мільйона тонн зерна.
“Ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації”, — сказав він.
Висоцький також оприлюднив дані Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), за якими збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 мільярда. Таким чином, за його словами, “Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру”.
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