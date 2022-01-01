Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
Сьогодні, 01:22
Російські війська обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, один постраждав.
Про це повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.
"внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення", - написала вона.
Окрім того, вибухи спричинили пожежу.
Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.
"внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення", - написала вона.
Окрім того, вибухи спричинили пожежу.
Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
Сьогодні, 01:22
У Луцьку двоє підлітків намагалися покінчити з життям
Сьогодні, 00:21
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Портрети захисників Маріуполя та автомобіль для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
26 червень, 23:28
Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
26 червень, 22:45
Медіа