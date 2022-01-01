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Обстріли Харківщини: загинули двоє людей

Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
Російські війська обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, один постраждав.

Про це повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

"внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення", - написала вона.

Окрім того, вибухи спричинили пожежу.

Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

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Теги: Харківщина, обстріли, Росія
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