Обстріли Харківщини: загинули двоє людей





Про це повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.



"внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення", - написала вона.



Окрім того, вибухи спричинили пожежу.



Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, один постраждав.Про це повідомляє мер Чугуєва"внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення", - написала вона.Окрім того, вибухи спричинили пожежу.Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію