27 червня на Волині: гортаючи календар

Ростислав Кушнірук (на фото).



Також день народження 27 червня у експерта Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Володимира Павлюка, реконструктора Віктора Іщука та журналістки Тетяни Біднюк.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.



Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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