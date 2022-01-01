27 червня на Волині: гортаючи календар

27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник народної аматорської хорової капели «Посвіт», заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук (на фото).

Також день народження 27 червня у експерта Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Володимира Павлюка, реконструктора Віктора Іщука та журналістки Тетяни Біднюк.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку двоє підлітків намагалися покінчити з життям
Сьогодні, 00:21
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Портрети захисників Маріуполя та автомобіль для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
26 червень, 23:28
Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
26 червень, 22:45
З 1 липня українці в Польщі не зможуть їздити безкоштовно поїздами
26 червень, 21:36
Схожі новини
26 червня на Волині: гортаючи календар 26 червня на Волині: гортаючи календар
26 червень, 00:00
25 червня на Волині: гортаючи календар 25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червень, 00:00
23 червня на Волині: гортаючи календар 23 червня на Волині: гортаючи календар
23 червень, 00:00
20 червня на Волині: гортаючи календар 20 червня на Волині: гортаючи календар
20 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двоє підлітків намагалися покінчити з життям
Сьогодні, 00:21
 0
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Портрети захисників Маріуполя та автомобіль для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
26 червень, 23:28
 0
Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
26 червень, 22:45
 0
З 1 липня українці в Польщі не зможуть їздити безкоштовно поїздами
26 червень, 21:36
 0
Медіа
відео
1/8