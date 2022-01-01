Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
Сьогодні, 22:45
Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах.
Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили. Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні помирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".
Зеленський висловив упевненість, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну. А російське керівництво хоче посіяти ненависть між українцями та білорусами.
"Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", - наголосив президент.
Зеленський звертався до білорусів російською мовою.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах.
Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили. Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні помирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".
Зеленський висловив упевненість, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну. А російське керівництво хоче посіяти ненависть між українцями та білорусами.
"Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", - наголосив президент.
Зеленський звертався до білорусів російською мовою.
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