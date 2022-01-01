Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський

Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах.

Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили. Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні помирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".

Зеленський висловив упевненість, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну. А російське керівництво хоче посіяти ненависть між українцями та білорусами.

"Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", - наголосив президент.

Зеленський звертався до білорусів російською мовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: білоруси, українці, війна, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Портрети захисників Маріуполя та автомобіль для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
Сьогодні, 23:28
Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
Сьогодні, 22:45
З 1 липня українці в Польщі не зможуть їздити безкоштовно поїздами
Сьогодні, 21:36
У низці країн світу організували мітинги на підтримку захисників «Азовсталі»
Сьогодні, 20:37
Погода на завтра, 27 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Що думають білоруси про ймовірну участь у війні проти України Що думають білоруси про ймовірну участь у війні проти України
23 червень, 21:30
Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко
15 червень, 12:06
Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
11 червень, 01:36
Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну Розповіли, скільки білорусів воюють за Україну
03 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Портрети захисників Маріуполя та автомобіль для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
Сьогодні, 23:28
 0
Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
Сьогодні, 22:45
 0
З 1 липня українці в Польщі не зможуть їздити безкоштовно поїздами
Сьогодні, 21:36
 0
У низці країн світу організували мітинги на підтримку захисників «Азовсталі»
Сьогодні, 20:37
 0
Погода на завтра, 27 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8