Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський

Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".Про це заявив президенту вечірньому зверненні."Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах.Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили. Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні помирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".Зеленський висловив упевненість, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну. А російське керівництво хоче посіяти ненависть між українцями та білорусами."Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", - наголосив президент.Зеленський звертався до білорусів російською мовою.