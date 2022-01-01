У низці країн світу організували мітинги на підтримку захисників «Азовсталі»





Про це повідомляє Асоціація родин захисників «Азовсталі», пише



Так, акції відбувалися у Швеції, Чехії, Норвегії, Румунії, Данії, Польщі, Латвії, Ізраїлі, Великій Британії тощо.



«Акції, які проводилися на підтримку захисників "Азовсталі", охопили сьогодні всю Європу і чи не весь світ — цьому доказом є сотні ваших фото та відео, які ми отримували протягом дня», — зазначають сім'ї захисників Маріуполя.



Асоціація родин захисників «Азовсталі» подякувала кожному, хто висловив підтримку українським військовим. «Ми впевнені, що лише разом зможемо перемогти у цій боротьбі за захисників "Азовсталі", а наші герої після повернення будуть вражені, дізнавшись, скільки людей їх підтримували в цю лиху годину», — йдеться у повідомленні.



Що із захисниками Маріуполя?



Після кількох місяців протистояння з росіянами у блокадному Маріуполі українські військові вийшли з території заводу «Азовсталь». Окупанти прорвалися на завод 4 травня.



Завдяки бійцям з «Азовсталі» Україна отримала критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу.



У Міноборони заявляли, що врятованих українських бійців обміняють на російських військовополонених. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що більшість захисників Маріуполя перебувають на непідконтрольній Україні території Донецької області.



Крім звільнення полонених захисників, Україна займається поверненням тіл загиблих бійців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У низці країн світу організували міжнародні мітинги на підтримку захисників «Азовсталі». 26 червня відбувся перший день заходів.Про це повідомляє Асоціація родин захисників «Азовсталі», пише Громадське Так, акції відбувалися у Швеції, Чехії, Норвегії, Румунії, Данії, Польщі, Латвії, Ізраїлі, Великій Британії тощо.«Акції, які проводилися на підтримку захисників "Азовсталі", охопили сьогодні всю Європу і чи не весь світ — цьому доказом є сотні ваших фото та відео, які ми отримували протягом дня», — зазначають сім'ї захисників Маріуполя.Асоціація родин захисників «Азовсталі» подякувала кожному, хто висловив підтримку українським військовим. «Ми впевнені, що лише разом зможемо перемогти у цій боротьбі за захисників "Азовсталі", а наші герої після повернення будуть вражені, дізнавшись, скільки людей їх підтримували в цю лиху годину», — йдеться у повідомленні.Після кількох місяців протистояння з росіянами у блокадному Маріуполі українські військові вийшли з території заводу «Азовсталь». Окупанти прорвалися на завод 4 травня.Завдяки бійцям з «Азовсталі» Україна отримала критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу.У Міноборони заявляли, що врятованих українських бійців обміняють на російських військовополонених. Секретар РНБОрозповів, що більшість захисників Маріуполя перебувають на непідконтрольній Україні території Донецької області.Крім звільнення полонених захисників, Україна займається поверненням тіл загиблих бійців.

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