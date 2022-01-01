«Розбили в пух і прах», – перехоплена розмова «ДНРівця», який розповідає про бої з українськими захисниками





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Велика кількість поранених та загиблих: «Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся.



Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали прочуханки. Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили», розповідає окупант.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий з так званої «ДНР» розповідає, що їхній підрозділ «розбили в пух і прах».Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Велика кількість поранених та загиблих: «Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся.Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали прочуханки. Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили», розповідає окупант.

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