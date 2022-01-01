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Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка

Росія збільшує військову присутність в Білорусі, – розвідка
Росія збільшує військову присутність в Білорусі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

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Теги: Росія, Україна, війна
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