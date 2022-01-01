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Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка

Росія проводить приховану мобілізацію, – розвідка
Росія проводить приховану мобілізаційну кампанію.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Росія поповнює свої збройні сили за рахунок прихованої мобілізації, тому немає сенсу чекати, поки її наступальний потенціал вичерпається”, – розповів очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов та зазначив, що на його переконання, Україна може домогтися перемоги над Росією тільки за допомогою військової сили.

“Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки й підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію”, – повідомив начальник ГУР МО України.

“Нам не варто чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу”, – зауважив генерал-майор Кирило Буданов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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