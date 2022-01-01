Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали
Сьогодні, 22:01
По місту Сарни Рівненської області росіяни випустили дві ракети по цивільній інфраструктурі, є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.
Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.
Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.
На місці події є ДСНС та представники усіх силових структур.
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Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.
Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.
Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.
На місці події є ДСНС та представники усіх силових структур.
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Коментарі 1
100% там є підар-коригувальник
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