Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали





Про це Віталій Коваль.



Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.



Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.



На місці події є ДСНС та представники усіх силових структур.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По місту Сарни Рівненської області росіяни випустили дві ракети по цивільній інфраструктурі , є загиблі.Про це повідомив голова ОВАРакети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.На місці події є ДСНС та представники усіх силових структур.

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