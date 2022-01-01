Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали

Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали
По місту Сарни Рівненської області росіяни випустили дві ракети по цивільній інфраструктурі, є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

Ракети влучили в СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин.

Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.

На місці події є ДСНС та представники усіх силових структур.


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Теги: Сарни, ракетний обстріл, загиблі, росіяни
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