Росіяни випустили дві ракети по Рівненщині

Росіяни випустили дві ракети по Рівненщині
Російські військові нанесли ракетний удар по Рівненській області.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури", - заявив Коваль.

Попередньо інформації про жертв поки немає. Більше інформації чиновник пообіцяв надати згодом.

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Теги: Рівненщина, ракетні удари, Росія
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