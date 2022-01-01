Росіяни випустили дві ракети по Рівненщині
Сьогодні, 20:34
Російські військові нанесли ракетний удар по Рівненській області.
Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури", - заявив Коваль.
Попередньо інформації про жертв поки немає. Більше інформації чиновник пообіцяв надати згодом.
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Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури", - заявив Коваль.
Попередньо інформації про жертв поки немає. Більше інформації чиновник пообіцяв надати згодом.
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