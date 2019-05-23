«Спека починає набирати обертів»: якою буде погода в Україні у найближчі дні

«Спека починає набирати обертів»: якою буде погода в Україні у найближчі дні
Завтра, 26 червня, в Україні очікується 30-градусна спека.
Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Спека в Україні починає набирати обертів. Завтра, в неділю, вона ще буде стриманою, протягом дня очікується +25...+30 градусів», - написала Діденко.

За її словами, короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних областях України, в західній частині, окрім Волині та Рівненщини, на Донеччині. У південній частині України дощі більш ймовірні місцями у нічні години, вдень опади припиняться. Також у Житомирській та Київській областях - подекуди дощ, гроза.

Вітер, за словами Наталки Діденко, завтра в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15-18 метрів за секунду.

З понеділка спека в Україні стане ще сильнішою. «Стовпчики термометрів можуть підніматися до +28...+35 градусів!» - попередила синоптикиня.

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Теги: погода, спека, прогноз, Наталка Діденко
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