Волинські тероборонівці показали лінію, за яку не можна заходити збирачам ягід

Представники Волинської бригади територіальної оборони разом з іншими складовими сил оборони Волині контролюють ситуацію на білорусько-українському кордоні.Незважаючи на спокійну ситуацію в регіоні, військові забороняють волинянам ходити до лісу для збору дикоросів. Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині."На півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони, оперативна ситуація змушує ввести сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів. Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів", - йдеться у дописі.лінія, яку не можна перетинати у північному напрямку пролягає через населені пункти: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя.умовна лінія пролягає через населені пункти: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя.