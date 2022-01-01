Волинські прикордонники привітали з днем народження дружину загиблого побратима

Сьогодні, 25 червня, прикордонники Волинського загону привітали з днем народженняПро це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Чоловік пані Оксанитривалий час проходив службу в одному з прикордонних підрозділів на Волині. У серпні минулого року відправився захищати східні рубежі нашої країни. 24 березня. Троє донечок залишилися без батька."Вони важко переживають втрату, не стихає біль і в Оксани. Однак життя продовжується, і є заради кого жити. А Микола оберігатиме свою сім'ю із небес", - кажуть прикордонники.Вітаючи Оксану Іванівну, прикордонники побажали їй міцного здоров'я, витримки та мирного неба! А військовий капелан благословив жінку на добру долю і презентував ікону Святої Ксенії, побажавши молитовного заступництва угодниці Божої, ім'я котрої вона носить.