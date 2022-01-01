Волинські прикордонники привітали з днем народження дружину загиблого побратима

Волинські прикордонники привітали з днем народження дружину загиблого побратима
Сьогодні, 25 червня, прикордонники Волинського загону привітали з днем народження Оксану Ткачук.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Чоловік пані Оксани Микола Ткачук тривалий час проходив службу в одному з прикордонних підрозділів на Волині. У серпні минулого року відправився захищати східні рубежі нашої країни. 24 березня загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Троє донечок залишилися без батька.

"Вони важко переживають втрату, не стихає біль і в Оксани. Однак життя продовжується, і є заради кого жити. А Микола оберігатиме свою сім'ю із небес", - кажуть прикордонники.

Вітаючи Оксану Іванівну, прикордонники побажали їй міцного здоров'я, витримки та мирного неба! А військовий капелан благословив жінку на добру долю і презентував ікону Святої Ксенії, побажавши молитовного заступництва угодниці Божої, ім'я котрої вона носить.

Волинські прикордонники привітали з днем народження дружину загиблого побратима
Волинські прикордонники привітали з днем народження дружину загиблого побратима
Волинські прикордонники привітали з днем народження дружину загиблого побратима



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Теги: прикордонники, Оксана Ткачук, Микола Ткачук, дружина Героя
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