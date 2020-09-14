У Володимирі побили 76-річного чоловіка, він помер від травм

У Володимирі побили чоловіка пенсійного віку. Він помер від отриманих травм. Наразі за цим фактом відомості внесли в ЄРДР за частиною 2 статті 121 Кримінальног кодексу України.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Трагедія трапилась учора, 24 червня, вранці на одній з вулиць Володимира. Невідома особа під час конфлікту нанесла 76-річному потерпілому численні удари по голові руками й ногами. Від заподіяних травм чоловік помер.На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські ретельно зібрали наявні докази, провели ряд оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та встановили причетність до смертельного побиття місцевого мешканця. 47-річний зловмисник вже раніше був судимий за нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.Особу затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ІТТ. Йому вже оголошена підозра за статтею 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.Протягом досудового слідства зловмисник перебуватиме під вартою.За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.