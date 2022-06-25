У Луцькій районній раді – новий депутат

Згідно з постановою Луцької районної територіальної виборчої комісії, депутатом Луцької районної ради зареєструвалиРеєстрація відбулася у зв'язку із, повідомляють на сторінці райради у фейсбуці.Нискогуз Іван Онуфрійович народився 18 липня 1971 року у с. Нижнє Висоцьке Турківського району Львівської області. У 2000 році закінчив Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. У 2008 році здобув кваліфікацію юриста, закінчивши ФПО ЛДУ ім. Лесі Українки. У 2019 році отримав ступінь магістра вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент», професійна кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування» (СНУ ім. Лесі Українки).Із квітня 2018 року – генеральний директор обласного протитуберкульозного об’єднання.26 лютого 2022 року мобілізований в ЗСУ.