У Луцькій районній раді – новий депутат
Сьогодні, 17:00
Згідно з постановою Луцької районної територіальної виборчої комісії, депутатом Луцької районної ради зареєстрували Івана Нискогуза.
Реєстрація відбулася у зв'язку із смертю депутата райради Віктора Магурчака, повідомляють на сторінці райради у фейсбуці.
Біографічна довідка:
Нискогуз Іван Онуфрійович народився 18 липня 1971 року у с. Нижнє Висоцьке Турківського району Львівської області. У 2000 році закінчив Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. У 2008 році здобув кваліфікацію юриста, закінчивши ФПО ЛДУ ім. Лесі Українки. У 2019 році отримав ступінь магістра вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент», професійна кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування» (СНУ ім. Лесі Українки).
Із квітня 2018 року – генеральний директор обласного протитуберкульозного об’єднання.
26 лютого 2022 року мобілізований в ЗСУ.
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Реєстрація відбулася у зв'язку із смертю депутата райради Віктора Магурчака, повідомляють на сторінці райради у фейсбуці.
Біографічна довідка:
Нискогуз Іван Онуфрійович народився 18 липня 1971 року у с. Нижнє Висоцьке Турківського району Львівської області. У 2000 році закінчив Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. У 2008 році здобув кваліфікацію юриста, закінчивши ФПО ЛДУ ім. Лесі Українки. У 2019 році отримав ступінь магістра вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент», професійна кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування» (СНУ ім. Лесі Українки).
Із квітня 2018 року – генеральний директор обласного протитуберкульозного об’єднання.
26 лютого 2022 року мобілізований в ЗСУ.
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Коментарі 1
25 червня 2022 року депутатом Луцької районної ради зареєстрували Івана Нискогуза, який 26 лютого 2022 року мобілізований в ЗСУ.
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