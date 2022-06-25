У Луцькій районній раді – новий депутат

У Луцькій районній раді – новий депутат
Згідно з постановою Луцької районної територіальної виборчої комісії, депутатом Луцької районної ради зареєстрували Івана Нискогуза.

Реєстрація відбулася у зв'язку із смертю депутата райради Віктора Магурчака, повідомляють на сторінці райради у фейсбуці.

Біографічна довідка:

Нискогуз Іван Онуфрійович народився 18 липня 1971 року у с. Нижнє Висоцьке Турківського району Львівської області. У 2000 році закінчив Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. У 2008 році здобув кваліфікацію юриста, закінчивши ФПО ЛДУ ім. Лесі Українки. У 2019 році отримав ступінь магістра вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент», професійна кваліфікація «Магістр з публічного управління та адміністрування» (СНУ ім. Лесі Українки).

Із квітня 2018 року – генеральний директор обласного протитуберкульозного об’єднання.

26 лютого 2022 року мобілізований в ЗСУ.

У Луцькій районній раді – новий депутат

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Теги: Іван Нискогуз, депутат, районна рада
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25 червня 2022 року депутатом Луцької районної ради зареєстрували Івана Нискогуза, який 26 лютого 2022 року мобілізований в ЗСУ.
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