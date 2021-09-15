На Ковельщині – моторошна аварія: чоловіка вирізали з понівеченого авто рятувальники

На Ковельщині – моторошна аварія: чоловіка вирізали з понівеченого авто рятувальники
На Ковельщині рятувальники деблокували водія легкового автомобіля, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що о 12:37 25 червня до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що на автотрасі Ковель – Ягодин поблизу села Довгоноси легковий автомобіль потрапив у аварію. Водій травмувався й був заблокований у салоні пошкодженого авто.

На допомогу потерпілому прибули рятувальники 4 ДПРЧ міста Ковеля спеціальною аварійно-рятувальною машиною. За допомогою механічного інструменту вони розрізали понівечені елементи автомобіля та металевого відбійника на узбіччі, вивільнили водія й передали медикам.

Каретою «швидкої» чоловіка госпіталізували до реанімації ковельської лікарні.

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Теги: аварія, рятувальники, Довгоноси
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