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Рідна земля – під окупацією: воїна з Херсонщини похоронять на Волині у родичів

Рідна земля – під окупацією: воїна з Херсонщини похоронять на Волині у родичів
У селі Нуйно Сошичненської громади Камінь-Каширського району поховають загиблого захисника України 26-річного Дмитра Волошенюка з Херсонщини.

Про це повідомляє Сошичненська сільська територіальна громада.

Оскільки рідна земля загиблого нараді перебуваєпід окупацією, поховають воїна у селі Нуйно, де у нього є родичі.

Деталі щодо поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого Героя!




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Теги: Нуйно, загибель, поховання, Дмитро Волошенюк
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