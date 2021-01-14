Рідна земля – під окупацією: воїна з Херсонщини похоронять на Волині у родичів
Сьогодні, 14:43
У селі Нуйно Сошичненської громади Камінь-Каширського району поховають загиблого захисника України 26-річного Дмитра Волошенюка з Херсонщини.
Про це повідомляє Сошичненська сільська територіальна громада.
Оскільки рідна земля загиблого нараді перебуваєпід окупацією, поховають воїна у селі Нуйно, де у нього є родичі.
Деталі щодо поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого Героя!
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Про це повідомляє Сошичненська сільська територіальна громада.
Оскільки рідна земля загиблого нараді перебуваєпід окупацією, поховають воїна у селі Нуйно, де у нього є родичі.
Деталі щодо поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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