Рідна земля – під окупацією: воїна з Херсонщини похоронять на Волині у родичів

Дмитра Волошенюка з Херсонщини.



Про це



Оскільки рідна земля загиблого нараді перебуваєпід окупацією, поховають воїна у селі Нуйно, де у нього є родичі.



Деталі щодо поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого Героя!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нуйно Сошичненської громади Камінь-Каширського району поховають загиблого захисника України 26-річногоз Херсонщини.Про це повідомляє Сошичненська сільська територіальна громада.Оскільки рідна земля загиблого нараді перебуваєпід окупацією, поховають воїна у селі Нуйно, де у нього є родичі.Деталі щодо поховання повідомлять згодом.

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