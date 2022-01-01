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За ніч по території України випустили понад 50 ракет, – Повітряні сили ЗСУ

За ніч по території України випустили понад 50 ракет, – Повітряні сили ЗСУ
Росія відновлює пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосовує дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору цієї країни. Загалом у ніч на 25 червня ворог випустив по Україні понад 50 ракет різних типів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування", - наголошують у дописі.

Підкреслюють, що вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з території цієї країни.

"Крилаті ракети "Калібр" морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України. На північному напрямку з літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У", - йдеться у повідомленні.

На південному напрямку окупанти застосували ракети "Онікс" оперативно-тактично комплексу "Бастіон".

У Командуванні зауважили, що ракети Х-22, "Онікс" та "Іскандер" є "надзвичайно складними цілями" для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних сил.

"Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО", - зазначається у дописі.

Частина ракет окупантів, нагадали у Повітряних силах, була збита засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, вранці сьогодні, 25 червня, з'явилася інформація про те, що з території Білорусі окупанти запустили 24 ракети по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Один військовий загинув, ще один зазнав поранень. Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Українські сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет над Житомирщиною, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що ракетні удари з території Білорусі є провокацією Росії з метою подальшого втягнення Білорусі у війну проти України.

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Теги: ракети, війна, Білорусь
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