Це провокація Росії, аби втягнути Білорусь у війну, – розвідка про сьогоднішні масовані ракетні удари по Україні
Сьогодні, 12:33
Українські розвідники допускають, що сьогоднішні удари по півночі України з території Білорусі були спробою Росії, зокрема, втягнути у бойові дії армію Лукашенка.
Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки МО України.
Російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було залучено шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.
Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.
Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області Росії. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.
Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях, пояснили у розвідці.
"Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні у ролі безпосереднього учасника", - йдеться у повідомленні.
Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити у повітрі.
Росіяни цілились переважно у військові об'єкти.
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Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки МО України.
Російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було залучено шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.
Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.
Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області Росії. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.
Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях, пояснили у розвідці.
"Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні у ролі безпосереднього учасника", - йдеться у повідомленні.
Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити у повітрі.
Росіяни цілились переважно у військові об'єкти.
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