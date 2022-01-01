Це провокація Росії, аби втягнути Білорусь у війну, – розвідка про сьогоднішні масовані ракетні удари по Україні

Лукашенка.



Про це йдеться у



Російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було залучено шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.



Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.



Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області Росії. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.



Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях, пояснили у розвідці.



"Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні у ролі безпосереднього учасника", - йдеться у повідомленні.



Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити у повітрі.



Росіяни цілились переважно у військові об'єкти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські розвідники допускають, що сьогоднішні удари по півночі України з території Білорусі були спробою Росії, зокрема, втягнути у бойові дії арміюПро це йдеться у повідомленні ГУ розвідки МО України.Російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було залучено шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області Росії. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях, пояснили у розвідці."Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні у ролі безпосереднього учасника", - йдеться у повідомленні.Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити у повітрі.Росіяни цілились переважно у військові об'єкти.

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