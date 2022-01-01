Росія обстріляла ракетами Львівщину: четверо постраждалих





Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.



Із Чорного моря були випущені шість ракет.



«За попередньою інформацією, Повітряному командуванню «Захід» Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли», - повідомив Козицький.



Внаслідок ракетного удару – четверо постраждалих: один – у стані середньої важкості, троє –у стані легкої важкості. Пожежу локалізували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 червня, о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об‘єкт у Яворівському районі на Львівщині.Про це повідомив голова Львівської військової адміністраціїІз Чорного моря були випущені шість ракет.«За попередньою інформацією, Повітряному командуванню «Захід» Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли», - повідомив Козицький.Внаслідок ракетного удару – четверо постраждалих: один – у стані середньої важкості, троє –у стані легкої важкості. Пожежу локалізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію