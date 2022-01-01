Росія обстріляла ракетами Львівщину: четверо постраждалих
Сьогодні, 08:56
Сьогодні, 25 червня, о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об‘єкт у Яворівському районі на Львівщині.
Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.
Із Чорного моря були випущені шість ракет.
«За попередньою інформацією, Повітряному командуванню «Захід» Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли», - повідомив Козицький.
Внаслідок ракетного удару – четверо постраждалих: один – у стані середньої важкості, троє –у стані легкої важкості. Пожежу локалізували.
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Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.
Із Чорного моря були випущені шість ракет.
«За попередньою інформацією, Повітряному командуванню «Захід» Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли», - повідомив Козицький.
Внаслідок ракетного удару – четверо постраждалих: один – у стані середньої важкості, троє –у стані легкої важкості. Пожежу локалізували.
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