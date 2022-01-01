По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет
Сьогодні, 09:10
Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко .
За його словами, цього раке по території області випустили приблизно 30 ракет.
"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - написав Бунечко.
Нагадаємо, шість ракет вранці 25 червня Росія випустила по Львівщині. Є постраждалі.
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Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко .
За його словами, цього раке по території області випустили приблизно 30 ракет.
"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - написав Бунечко.
Нагадаємо, шість ракет вранці 25 червня Росія випустила по Львівщині. Є постраждалі.
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