По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет





Про це Віталій Бунечко .



За його словами, цього раке по території області випустили приблизно 30 ракет.



"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - написав Бунечко.



Нагадаємо, шість ракет вранці 25 червня Росія випустила по Львівщині. Є постраждалі.

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