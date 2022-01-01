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По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет

По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет
Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко .

За його словами, цього раке по території області випустили приблизно 30 ракет.

"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - написав Бунечко.

Нагадаємо, шість ракет вранці 25 червня Росія випустила по Львівщині. Є постраждалі.

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Теги: Віталій Бунечко, Житомирщина, ракети, обстріл, війна
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