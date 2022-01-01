 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У розвідці назвали кількість російських військ у Білорусі

У розвідці назвали кількість російських військ у Білорусі
Білорусь на сьогодні залишається плацдармом для російських військ. На її території зараз перебувають приблизно 1,5 тисяч військових РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо взяти підрозділи, що знаходяться там, - це приблизно 1,5 тисяч осіб. Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетні війська, а також два російських військових об'єкти на території Білорусі", - розповів він.

При цьому Скібіцький зазначив, що картина може змінитися дуже швидко. Оскільки для перекидання російських військ до Білорусі необхідно 2-3 доби.

"І ті резерви, які зараз залишилися на території Російської Федерації, особливо в Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі", - додав представник української развдеки.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія готує серію терактів у Білорусі. Таким чином Москва планує втягнути Мінськ у війну проти України.

Крім того, за даними Міноборони, Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, розвідка, війна, російські війська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ вже ліквідували 34 700 російських військових і чималу кількість техніки. ЦИФРИ
Сьогодні, 10:17
По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет
Сьогодні, 09:10
Відвойовуючи незалежність України, загинув 26-річний Матвій Оверчук з Волині
24 червень, 11:50
Журналісти передали допомогу у госпіталь Миколаєва
24 червень, 11:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в двох аваріях постраждали люди, серед них – 7-річна дівчинка
Сьогодні, 10:30
ЗСУ вже ліквідували 34 700 російських військових і чималу кількість техніки. ЦИФРИ
Сьогодні, 10:17
У розвідці назвали кількість російських військ у Білорусі
Сьогодні, 10:00
По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет
Сьогодні, 09:10
Росія обстріляла ракетами Львівщину: четверо постраждалих
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО
21 березень, 14:52
За ніч російські літаки випустили з Білорусі щонайменше 20 ракет, – ЗМІ За ніч російські літаки випустили з Білорусі щонайменше 20 ракет, – ЗМІ
Сьогодні, 08:14
На цьому етапі немає загрози нападу з Білорусі, – головний розвідник України На цьому етапі немає загрози нападу з Білорусі, – головний розвідник України
22 червень, 22:13
У Зеленського оцінили нинішню військову загрозу з боку Білорусі У Зеленського оцінили нинішню військову загрозу з боку Білорусі
20 червень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2000 доларів за довідку про непридатність до служби у війську: на Волині затримали лікаря
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку в двох аваріях постраждали люди, серед них – 7-річна дівчинка
Сьогодні, 10:30
 0
ЗСУ вже ліквідували 34 700 російських військових і чималу кількість техніки. ЦИФРИ
Сьогодні, 10:17
 0
У розвідці назвали кількість російських військ у Білорусі
Сьогодні, 10:00
 0
По Житомирщині сьогодні під ранок випустили майже 30 ракет
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8