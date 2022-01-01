У розвідці назвали кількість російських військ у Білорусі
Сьогодні, 10:00
Білорусь на сьогодні залишається плацдармом для російських військ. На її території зараз перебувають приблизно 1,5 тисяч військових РФ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Якщо взяти підрозділи, що знаходяться там, - це приблизно 1,5 тисяч осіб. Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетні війська, а також два російських військових об'єкти на території Білорусі", - розповів він.
При цьому Скібіцький зазначив, що картина може змінитися дуже швидко. Оскільки для перекидання російських військ до Білорусі необхідно 2-3 доби.
"І ті резерви, які зараз залишилися на території Російської Федерації, особливо в Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі", - додав представник української развдеки.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія готує серію терактів у Білорусі. Таким чином Москва планує втягнути Мінськ у війну проти України.
Крім того, за даними Міноборони, Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.
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Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Якщо взяти підрозділи, що знаходяться там, - це приблизно 1,5 тисяч осіб. Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетні війська, а також два російських військових об'єкти на території Білорусі", - розповів він.
При цьому Скібіцький зазначив, що картина може змінитися дуже швидко. Оскільки для перекидання російських військ до Білорусі необхідно 2-3 доби.
"І ті резерви, які зараз залишилися на території Російської Федерації, особливо в Західному військовому окрузі, можуть бути швидко перекинуті на територію Білорусі", - додав представник української развдеки.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія готує серію терактів у Білорусі. Таким чином Москва планує втягнути Мінськ у війну проти України.
Крім того, за даними Міноборони, Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.
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