ЗСУ вже ліквідували 34 700 російських військових і чималу кількість техніки. ЦИФРИ
Сьогодні, 10:17
Росія вже втратила у війні з Україною 34 700 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 25 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34700 (+170 за добу) осіб ліквідовані;
- танків ‒ 1511 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,
- артилерійських систем – 764 (+5) од,
- РСЗВ - 241 (+0) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+1) од,
- гелікоптерів – 184 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Дані уточнюють.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 25 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34700 (+170 за добу) осіб ліквідовані;
- танків ‒ 1511 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,
- артилерійських систем – 764 (+5) од,
- РСЗВ - 241 (+0) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+1) од,
- гелікоптерів – 184 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Дані уточнюють.
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