ЗСУ вже ліквідували 34 700 російських військових і чималу кількість техніки. ЦИФРИ





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 25 червня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 34700 (+170 за добу) осіб ліквідовані;

- танків ‒ 1511 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,

- артилерійських систем – 764 (+5) од,

- РСЗВ - 241 (+0) од,

- засоби ППО - 99 (+0) од,

- літаків – 217 (+1) од,

- гелікоптерів – 184 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),

- крилаті ракети - 137 (+0),

- кораблі /катери - 14 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,

- спеціальної техніки - 60 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила у війні з Україною 34 700 своїх військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 25 червня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:- особового складу - близько 34700 (+170 за добу) осіб ліквідовані;- танків ‒ 1511 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,- артилерійських систем – 764 (+5) од,- РСЗВ - 241 (+0) од,- засоби ППО - 99 (+0) од,- літаків – 217 (+1) од,- гелікоптерів – 184 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),- крилаті ракети - 137 (+0),- кораблі /катери - 14 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,- спеціальної техніки - 60 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.Дані уточнюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію