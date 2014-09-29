У Луцьку в двох аваріях постраждали люди, серед них – 7-річна дівчинка

У Луцьку в двох аваріях постраждали люди, серед них – 7-річна дівчинка
У Луцьку за добу в дорожньо-транспортних пригодах постраждало троє людей.

Автопригоди трапилися минулої доби на вулицях Ковельська та Задворецька, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що на вулиці Ковельській водійка автомобіля AUDI A4 при здійсненні маневру повороту ліворуч на вулицю Чернишевського не надала переваги в русі зустрічному автомобілю Opel. Внаслідок автопригоди дві пасажирки автомобіля Opel отримали тілесні ушкодження. Одну із них, 7-річну дівчину, ушпиталили.

А на вулиці Задворецькій у Луцьку водій вантажівки Renault Premium з причепом-цистерною, здійснюючи маневр повороту праворуч на вулицю Клима Савури, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався правою стороною відносно руху транспортного засобу. Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

У Луцьку в двох аваріях постраждали люди, серед них – 7-річна дівчинка


За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлять усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод.




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Теги: аварія, ДТП, травми
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