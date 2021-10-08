2000 доларів за довідку про непридатність до служби у війську: на Волині затримали лікаря

На Волині поліція затримала лікаря, який брав гроші, аби видати документ про нібито непридатність до військової служби.Фігуранту повідомили про підозру за зловживання впливом, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.За даними поліцейських, за 2000 доларів США неправомірної вигоди лікар пообіцяв громадянинові вирішити питання з оформленням відповідного висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України.23 червня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали лікаря у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти фігурант отримував у кілька етапів, частину з яких мав передати своїм спільникам. Усі факти одержання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці.24 червня поліцейські повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури триває. Встановлюють причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.