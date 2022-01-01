Знайшли два комплекти білоруської форми та інші речі: у прикордонних селах Волині – перевірки

Знайшли два комплекти білоруської форми та інші речі: у прикордонних селах Волині – перевірки
Протягом п’яти днів нацгвардійці спільно з поліцейськими перевіряли прикордонну зону Волинської області.

Про це повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України.

Повідомляють, що такі заходи відбулися задля нормалізації обстановки в регіоні, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки та порядку, відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до терористичної й диверсійної діяльності.

Під час відпрацювання перевірили понад 60 населених пунктів і до 300 об’єктів.

Окрім адміністративних правопорушень, за цей період вилучили один РПГ, кілька одиниць зброї без документів, понад 1000 набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад пів сотні кущів маку та 40 грамів ймовірної наркотичної речовини, схожої на канабіс.

Знайшли два комплекти білоруської форми та інші речі: у прикордонних селах Волині – перевірки
Знайшли два комплекти білоруської форми та інші речі: у прикордонних селах Волині – перевірки


Також знайшли 2 комплекти форми Республіки Білорусь та пошкоджений квадракоптер.

Зауважують, що гвардійці несуть службу як у районах ведення активних бойових дій, так і задля безпеки всередині країни

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Теги: гвардійці, Білорусь, прикордоння, перевірки
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