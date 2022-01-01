«Укрпошта» днями випустить марку з малюнком дівчини з Волині: коли і як купити

«Укрпошта» днями випустить марку з малюнком дівчини з Волині: коли і як купити
«Укрпошта» з 28 червня вводить в обіг нову поштову марку «Українська Мрія».

Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Придбати марку тиражем у 3 млн штук можна буде у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах. До поштової марки випустили художній конверт та листівку. Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

Зазначають, що, як і раніше, діятимуть обмеження на кількість придбаних марок. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більше двох маркових аркушів, п’ятьох конвертів та п’ятьох листівок.

В пресслужбі додали, що погашення штемпелями "Перший день" відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі, а спецпогашення «Українська мрія» – у всіх філіях «Укрпошти».

«Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця її робота стала призером всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України», – йдеться в повідомленні.

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Теги: «Укрпошта», марка, Софія Кравчук, Любомль
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