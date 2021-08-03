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Залужний показав, як на полі бою працюють американські системи HIMARS. ВІДЕО

Залужний показав, як на полі бою працюють американські системи HIMARS. ВІДЕО
Американські далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.

Відео з фронту у фейсбуці опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", - йдеться у повідомленні.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.


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Теги: HIMARS, Валерій Залужний
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