Залужний показав, як на полі бою працюють американські системи HIMARS. ВІДЕО





Відео з фронту у фейсбуці Валерій Залужний.



"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", - йдеться у повідомленні.



23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.



Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.Відео з фронту у фейсбуці опублікував головнокомандувач ЗСУ"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", - йдеться у повідомленні.23 червня міністр оборони. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

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