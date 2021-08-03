Залужний показав, як на полі бою працюють американські системи HIMARS. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
Американські далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.
Відео з фронту у фейсбуці опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", - йдеться у повідомленні.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.
Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.
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Відео з фронту у фейсбуці опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", - йдеться у повідомленні.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.
Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.
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