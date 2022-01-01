Американські системи HIMARS вже прибули в Україну, – міністр оборони Резніков





Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише



«Дякую моєму американському колезі та другу <міністру оборони США> Ллойду Остіну за це потужне озброєння. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для декого з них», — написав Резніков у Twitter.



Надання РСЗВ



США нещодавно виділили новий пакет оборонної допомоги для України загальною сумою на 700 мільйонів доларів. З-поміж іншого, він включає реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які Київ просив надати, зокрема системи HIMARS та високоточні боєприпаси до них, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.



Також інші РСЗВ — M270 MLRS — надасть Велика Британія, але поки не у великій кількості.



І HIMARS, і MLRS є універсальними пусковими системами: вони здатні виконувати роль РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 кілометрів. Різниця між ними у різних шасі.



За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, Україна запевнила США, що не буде використовувати нові РСЗВ для цілей на російській території. Окрім того, він наголосив, що це озброєння не лише для захисту, а й для посилення позицій під час перемовин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS вже прибули в Україну.Про це повідомив міністр оборони України, пише Громадське «Дякую моєму американському колезі та другу <міністру оборони США>за це потужне озброєння. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для декого з них», — написав Резніков у Twitter.США нещодавно виділили новий пакет оборонної допомоги для України загальною сумою на 700 мільйонів доларів. З-поміж іншого, він включає реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які Київ просив надати, зокрема системи HIMARS та високоточні боєприпаси до них, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.Також інші РСЗВ — M270 MLRS — надасть Велика Британія, але поки не у великій кількості.І HIMARS, і MLRS є універсальними пусковими системами: вони здатні виконувати роль РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 кілометрів. Різниця між ними у різних шасі.За словами держсекретаря, Україна запевнила США, що не буде використовувати нові РСЗВ для цілей на російській території. Окрім того, він наголосив, що це озброєння не лише для захисту, а й для посилення позицій під час перемовин.

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