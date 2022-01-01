Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ

Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ
Повідомили про підозру 35-річному волинянину за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги - легкових авто - Volkswagen Touran, Hyundai Santa FE та KIA Sorento. Автівки він збував на Кіровоградщині.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.

За даними слідства, підозрюваний, будучи представником громадської організації, що займається волонтерською діяльністю, зокрема і поставками гуманітарних вантажів з країн ЄС налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.
Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ

Так, громадська організація через митний кордон України ввезла та задекларувала як гуманітарну допомогу легкові автомобілі Hyundai Santa FE, KIA Sorento та Volkswagen Touran, які у подальшому підозрюваним були доставлені до м. Кропивницького для їх збуту за готівку місцевому мешканцю.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

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Теги: автомобілі, продаж, ЗСУ, махінації, Кіровогорадщина, Волинь
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